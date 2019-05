Vodafone, ricavi calano ma EBITDA adjusted soddisfa pienamente la guidance

Vodafone

(Teleborsa) - Il colosso britannico delle tlcchiude l'esercizio al 31 marzo con undi euro, perlopiù attribuibile alla(in seguito al completamento della fusione con Idea Cellular) e ad una serie di svalutazioni già anticipate a novembre., ma emergono, che registrano una crescita organica dello 0,3%., centrando pienamente la guidance che indicava un aumento ci circa il 3%.Il Free Cash Flow si è attestato a 5,5 miliardi di euro come previsto., ha sottolineato il, citando gli obiettivi di "approfondire il coinvolgimento dei clienti, accelerare la trasformazione digitale, semplificare radicalmente le attività, generare migliori rendimenti dalle risorse infrastrutturali e continuare a ottimizzare il portafoglio".Per quanto concerne le, Vodafone indica un EBITDA adjusted nel range 13,8-14,2 miliardi, che implica una crescita organica ad una cifra, ed un Free Cash Flow di 5,4 miliardi.Risultati che sono stati accolti con molto favore dal mercato, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento di una crescita a livello di EBITDA.chiude l’anno fiscale al 31 marzo 2019 conin calo a 4.979 milioni di euro (-5,9%), a causa della pressione competitiva sul mobile, ma isono pari a 1.086 milioni di euro (+9,6%)Il numero diraggiunge quotarispetto all’anno precedente. La rete 4.5G è disponibile in 24 città, di cui 23 a 1 Gigabit al secondo. La copertura della rete 4G raggiunge il 98,2% della popolazione in 7.358 comuni, di cui oltre 2600 in 4G+.Continua la crescita deipari a, di cui 2,8 milioni in banda larga, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente (+282.000).Vodafone raggiungono quotarispetto all'anno precedente (+530.000 clienti). I servizi in fibra sono disponibili in 2.328 città italiane, di cui 67 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo.La performance finanziaria dell'azienda risente certamente degli effetti della regolamentazione e della pressione competitiva sul segmento mobile, ma, in un contesto di mercato che registra forti cambiamenti strutturali, e. Fra le iniziative più significative dell’anno c' infatti l’aggiudicazione dei blocchi di frequenze in tutte le bande disponibili nell'ambito dell'indetta dal Mise.Nel 2018 è statacon il progetot pilota di Milano, dove sono stati avviati oltre 30 progetti negli ambiti di sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide. Va anche segnalato ilrelatovo ad una potenziale partnership per la condivisione della rete passiva e attiva per i servizi 4G e 5G, inclusa la possibilità di aggregare le proprie infrastrutture passive conMolte altreper il miglioramento del servizio aistate lanciate nel corso dell'esercizio: la copertura del 100% dei propri siti 4G con(Narrowband Internet of Things), il lancio della, la nuova generazione di rete che anticipa il 5G; il, il second brand di Vodafone per rispondere alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, che ha superato il milione di clienti; il lancio die l’avvio di un piano di investimenti da 240 milioni di euro incrementali in 5 anni per ampliare l’offerta di soluzioni rilevanti per la trasformazione digitale di aziende piccole, medie, grandi e della Pubblica Amministrazione.Da segnalare anche lei, grazie alla firma d un accordo sindacale per la gestione di 1130 efficienze con l’individuazione di una serie di strumenti - contratti di solidarietà, percorsi di riqualificazione, assunzioni di risorse con competenze chiave e mobilità volontaria e incentivata – volti a ridurre l’impatto sociale e al contempo semplificare e adeguare l’organizzazione al nuovo contesto.