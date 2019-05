Whatsapp, attenti a quel virus

Facebook

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato la compagnia controllata dadopo che una inizio maggio., anche senza risposta, da un numero sconosciuto, tanto basta a mandare in tilt il sistema operativo ed infettare il dispositivo. Tecnicamente il virus è unoche colpisce il software per carpire informazioni relative all'attività sul web o alla fotocamera.Whatsapp ha fatto sapere che il virus potrebbe esser stato lanciato da "una compagnia privata nota per le sue collaborazioni con alcuni governi per rilasciare spyware in grado di prendere il controllo dei sistemi operativi". Stando al Financial Times la responsabile potrebbe essere la, già implicata in una serie di infiltrazioni perpetrate ai danni di soggetti politici, attivisti, giornalisti ecc.Frattanto, un portavoce di Whatsapp ha detto che la società hadel software per mettere al riparo i telefoni e sollecita tutti i clienti di scaricare l'aggiornamento.