Codice della strada: sosta selvaggia e guida al cellulare, arriva la stangata

(Teleborsa) -. Il, sul testo base proposto dal M5S e Lega con l'approvazione per alcuni articoli anche dell'opposizione, dovrebbe essere varato oggi dalla Commissione Trasporti della Camera.Tra le novità più importanti c'è l'inasprimento delle sanzioni per il divieto di sosta e l'uso di cellulari alla guida, mentre sono saltati l'aumento della velocità massima sulle autostrade a tre corsie a 150 km/h e il divieto di fumo alla guida.- Chi guida usando "smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento della mani dal volante" ora rischia unal posto degli attuali 161- 647 euro; a ciò si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria dellaNel caso in cui il trasgressore "compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 422 a euro 1697, che si aggiunge alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi". Viene inoltre raddoppiata decurtazione dei punti patente da 5 a 10 punti.. Se infatti i parcheggi per i disabili rimangono gratis, per chi sosta sugli spazi destinati ai disabili o parcheggia sui marciapiedi è invece previsto un aumento della decurtazione dei punti (da due a quattro) e multe che vanno da minimo di 161 euro (non più 85) ad un massimo di 647 (non più 334). Anche i ciclomotori vedono raddoppiate le sanzioni da 80 a 328 euro. Per chi parcheggi negli spazi riservati alla ricarica dei veicolo elettrici è prevista anche una decurtazione di 2 punti.