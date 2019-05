Il comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso (-1,69%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.257,8 perdendo -139,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 92, dopo un avvio di sessione a 93.Nel, a picco, che presenta un pessimo -2,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Tra leitaliane, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,40%.Tra i titoli adel comparto bancario, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.