Modesto recupero per il settore beni personali a Milano (+0,49%)

(Teleborsa) - Andamento moderato per l', che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio delche viaggia sottotono.Ilha aperto a 79.627,3, in recupero dello 0,49% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,33% a 968.Nel, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,97%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,23%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,07%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,87%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,53%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%.