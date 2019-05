Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia (-1,04%), giornata da dimenticare per Brembo

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Fiat Chrysler

Pirelli

Ferrari

media capitalizzazione

Brembo

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 198.220,5, in diminuzione di 2.051,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 463, dopo aver avviato la seduta a 468.Tra le azioni italiane adel comparto automotive, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.Tra i titoli adell'indice automotive, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,03%.