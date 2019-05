Wall Street recupera perdite

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,82% sul; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sale il(+1,06%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,60%),(+1,09%) e(+1,07%). Il settore, con il suo -0,87%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,88%),(+1,74%),(+1,72%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,26%.(+5,42%),(+5,29%),(+4,59%) e(+4,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,03%.scende dell'1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.