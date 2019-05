Mercato americano positivo

Walmart

(Teleborsa) - Continua la seduta in lieve rialzo la Borsa di New York che, grazie ai risultati trimestrali die alla pubblicazione dei dati macroeconomici positivi, sembra aver messo in secondo piano le preoccupazioni dovute alle sorti delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.Il, che termina a 25.648,02 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.886,73 punti. Positivo il(+1,37%), come l'S&P 100 (1,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,64%),(+1,56%) e(+1,37%).Al top tra i(+6,92%),(+2,57%),(+2,42%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,82%.Tra i(+6,92%),(+6,70%),(+3,85%) e(+3,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,54%.Sensibili perdite per, in calo del 4,85%.In apnea, che arretra del 3,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%.