Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 25.648,02 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.850,96 punti. In denaro il(+1,37%), come l'S&P 100 (0,8%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,11%),(+0,98%) e(+0,80%). Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,61%),(+1,41%),(+1,23%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+7,54%),(+4,08%),(+3,91%) e(+3,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,76%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.