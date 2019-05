Wall Street apre di buonumore in scia risultati Corporate e dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni di consumo secondari

materiali

Cisco Systems

Wal-Mart

Merck & Co

Home Depot

Apple

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Cisco Systems

Mercadolibre

Biomarin Pharmaceutical

Xilinx

Skyworks Solutions

Qualcomm

Analog Devices

(Teleborsa) - Wall Street avvia la giornata in rialzo, dopo che alcuni dati macro positivi e le buone trimestrali di WalMart e Cisco hanno controbilanciato lo schiaffo di Trump a Huawei A New York ilavanza a 25.841,74 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, loche apre la giornata in aumento dello 0,83%. Buona la prestazione del(+0,81%), come l'S&P 100 (0,9%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,26%),(+1,25%) e(+1,18%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,21%),(+3,19%),(+1,75%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che registra un -0,70%.Al top tra i, si posizionano(+6,58%),(+5,21%),(+2,80%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che dà avvio alle contrattazioni a -6,16%.In apnea, che arretra del 5,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,60%.