Conti pubblici, Tria: "Rispettare i patti Ue, lo spread calerà"

(Teleborsa) -. Ne è convintoche in un'intervista al, ha assicurato che"Il Governo, – ha affermato Tria – con la Legge di bilancio prima e poi con il Def e il Decreto crescita, sta scommettendo sul rilancio degli investimenti pubblici e privati e sulla lotta alla povertà e agli squilibri sociali. E al tempo stesso ribadisce in modo netto e inequivocabile la, stabilità che è prima di tutto nell'interesse dell'Italia. Certo, dopo tanti anni nella palude della bassa crescita, la svolta va costruita passo dopo passo". Alla domanda se sia possibile per l'Italia riuscire a tenere i conti sotto controllo senza ricorrere a interventi straordinari ed evitando una procedura di infrazione Ue, il Ministro ha risposto:Certo,. La scelta tra più spesa o meno tasse è una tipica scelta politica di fondo".Pur non nascondendo che – in assenza delle "riforme indispensabili per ritrovare alti livelli di produttività e e competitività che sono il motore di una crescita robusta e l'unica chiave davvero efficace per risolvere tutti i problemi attuali del nostro Paese" –Tria ha ribadito che. Il Ministro ha ammesso, tuttavia, che"nelle prospettive del Paese, nella credibilità della sua classe politica e nella stabilità delle sue scelte di politica economica". "Ci vuole – ha concluso Tria – una sorta di chiamata alle armi per creare le condizioni per restituire all'Italia il posto che le spetta in Europa e nel mondo". Per riuscircisottolineando che sull'economia si intravede "qualche timido segnale positivo". "Il nostro spread - ha detto Tria - è oggettivamente eccessivo rispetto sia a quello di altri Paesi dell`euro sia rispetto ai fondamentali sottostanti dell`economia italiana. Detto questo, i suoi movimenti sono determinati dalla fiducia: nelle prospettive del Paese, nella credibilità della sua classe politica, nella stabilità delle sue scelte di politica economica. Noi dobbiamo lavorare per recuperare quella fiducia. A tutti i livelli". Alla domanda se l'Italia può farcela a