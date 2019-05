Luciano Media Group acquisisce i diritti del nuovo Kolossal "Moonfall"

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, il nuovo kolossal fantascentifico di. Il regista tedesco, già conosciuto per aver girato Blockbuster del calibro di "Indipendence Day", "Stargate", "Godzilla" e "The day after tomorrow", peril budget più alto tra i film in vendita al mercato del Festival francese."Moonfall" racconterà, andando a seguire la scia dei fortunati "Indipendence Day" e "2012", la missione impossibile di unquando la luna uscendo dalla propria orbita minaccerà di distruggere la terra.Il film saràdi Roland ed Ute Emmerich, le cui pellicole ad oggi hanno incassato più di 4 miliardi di dollari nel mondo, ed è stato scritto e sviluppato dallo stesso Emmerich con Harald Kloser e Spenser Cohen."L'acquisizione di "Moonfall"- ha dichiarato, Amministratore Delegato della Lucisano Media Group- rappresenta un, a cui avevamo dato un impulso importante già lo scorso anno, qui a Cannes, rilevando i diritti di "Midway", un altro kolossal firmato da Roland Emmerich in uscita nei prossimi mesi, da cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni".