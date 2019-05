Saipem, nuovi contratti in Norvegia e Medio Oriente

Saipem

(Teleborsa) - Nuovi contratti per. La società ingegneristica italiana si rafforza in aree geografiche chiave comecon commesse del valore totale diUn contratto è stato firmato conper la perforazione di un pozzo per operazioni in Norvegia il cui inizio è previsto nel terzo trimestre 2019. Sarà utilizzato il mezzo navale semisommergibile di sesta generazione Scarabeo 8, un'unità di perforazione in grado di operare in ambienti difficili.Inoltre, Saipem ha ottenuto un nuovo contratto di tre anni in Medio Oriente con inizio previsto nel quarto trimestre 2019 che prevede l'uso di un Jack up altamente specializzato. Per questo progetto verrà utilizzato un mezzo navale operato da Saipem.