Energia, Dal Fabbro: "Gas naturale ha ruolo strategico nella transizione energetica"

Snam

(Teleborsa) -nel percorso di transizione energetica in Italia e in Europa, sia a supporto della crescita delle fonti rinnovabili sia esso stesso come fonte rinnovabile grazie al biometano e all'idrogeno".Ad affermarlo il presidente di, intervenuto alevento organizzato dalla Luiss Business School di Roma."Già oggi - ha continuato il numero uno della società energetica -immediatamente a disposizione. Dal fabbro ha citato a questo proposito un recente studio del consorzio Gas For Climate, che indica un potenziale diin Europa al 2050 che sarebbe in grado di garantirerispetto a uno scenario di decarbonizzazione che non tenga conto del contributo del gas.Secondo il manager di Snam inoltre si potrebbeper il nostro Paese e per tutto il Vecchio Continente. "che può consentire di trasformare il rischio climatico in un'opportunità. In Italia abbiamo una filiera di biometano potenzialmente tra le più importanti al mondo e abbiamo da poco immesso, per la prima volta in Europa, un mix di idrogeno e gas naturale nella rete nazionale di trasporto. Snam punta su queste tecnologie innovative nelle quali può diventare un leader globale".