Wall Street a due colori al giro di boa

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta a due velocità In un clima più tranquillo rispetto alla vigilia, dopo la proroga di 90 giorni offerta dagli USA a Huawei. Illima lo 0,33%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, loguadagna lo 0,83% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.863,8 punti. Pessimo il(-1,69%); leggermente positivo lo(+0,69%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,41%),(+1,18%) e(+1,09%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,16%),(+2,23%),(+2,17%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano sua -0,71%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.Al top tra i, si posizionano(+6,91%),(+3,43%),(+3,37%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, su, che ha terminato le contrattazioni a -0,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.