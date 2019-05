Giornata in tenuta per il comparto viaggi e intrattenimento (+0,69%), corre A.S. Roma

settore viaggi e intrattenimento a Milano

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio delche dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 42.135,5, in recupero dello 0,69% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dello 0,78% a 172.Tra le azioni più importanti dell'indice viaggi e intrattenimento di Milano, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,88%.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,02%.Buoni spunti su i, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,02%.