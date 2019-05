L'indice dei beni personali italiano si muove in territorio positivo (+0,90%), notevole balzo in avanti per Aeffe

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ferragamo

media capitalizzazione

Tod's

De' Longhi

Ftse SmallCap

Aeffe

Emak

Titanmet

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 77.528,7 in guadagno dello 0,90%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 987, dopo aver avviato la seduta a 979.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,24%.avanza dello 0,76%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, scambia in profit, che lievita dell'1,40%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,97%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,27%.Buona performance per, che cresce dell'1,94%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,60%.