Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

informatica

beni industriali

Dowdupont

Intel

Caterpillar

Apple

Procter & Gamble

Coca Cola

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Xilinx

Nxp Semiconductors N V

Western Digital

Hunt(J.B.)Transport Serv

T-Mobile Us

Pepsico

Xcel Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,77% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.864,36 punti. In denaro il(+1,01%), come l'S&P 100 (0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,51%),(+1,20%) e(+1,18%).Tra i(+3,06%),(+2,07%),(+2,03%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,13%),(+4,63%),(+4,41%) e(+3,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.