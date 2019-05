Salvini: "Non toglieremo gli 80 euro di Renzi"

(Teleborsa) - ". Non è all'ordine del giorno". Così ha rispostovicepremier e ministro dell'Interno, ospite a "Mattino 5" su Canale 5 in merito alla proposta arrivata dalsull'eliminazione del bonus voluto dall'ex premier.Sempre in riferimento al bonus di 80 euro, il leader leghista ha affermato essere al Governo "non per togliere ma per dare",, altro tema caldo ipotizzato da Tria, ha confermato la sua contrarietà. "", ha affermato.In merito alla situazione politica attuale,siano sempre più evidenti. Per il vicepremier "non esiste un'alternativa a questo governo" e, pur riconoscendo che "qualcuno è più litigioso", ha ribadito di andare "avanti serenamente e cristianamente".Per Salvini dunqueperché si vota per l'Europa. In Italia non cambia nulla anche se la Lega vince, non chiedo una poltrona in più né mezzo ministro in più", ha assicurato."Conto che da lunedì, finita la campagna elettorale, si torni tutti quanti a lavorare più serenamente" - conclude - La battaglia più importante per la Lega è il lavoro e questo si crea con la. Mi auguro che nessuno ponga degli ostacoli".