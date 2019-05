Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

energia

Coca Cola

Nike

United Technologies

Verizon Communication

Apple

Netflix

Mercadolibre

Take Two Interactive Software

Align Technology

Qualcomm

Mylan

NetApp

Tesla Motors

(Teleborsa) - L'amministrazione statunitense sta valutando la possibilità di mettere nella blacklist un'altra grande big del tech cinese, Hikvision, il maggior produttore di tecnologia per la videosorveglianza del Paese del Dragone. La notizia non piace agli investitori che, dopo aver tirato un sospiro di sollievo alla notizia della t regua di tre mesi concessa a Huawei , ricominciano a preoccuparsi per l'evoluzione delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e l'evoluzione dell'economia mondiale.Con questi fattori ad indirizzare le contrattazioni, prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,31% e loche ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.857,04 punti. In lieve ribasso il(-0,3%), come l'S&P 100 (-0,3%).In discesa a New York si trovano tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,59%) e(-0,45%) sono tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(-0,5%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,84%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Tentenna, che cede lo 0,65%.(+2,27%),(+1,04%),(+0,93%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,78%.In caduta libera, che affonda del 2,31%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -1,79%.