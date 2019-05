Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/05/2019

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un +0,07%.

Il grafico attuale del FTSE 100 evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 7.312,2. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 7.354,8. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 7.290,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)