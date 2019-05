Brexit, Confagricoltura: "Inaccettabile farla pagare ad agricoltori "

(Teleborsa) -che, secondo la Commissione UE, ammonta a 12 miliardi di euro l'anno, con la conseguente"Un", ha commentato il presidente della Confagricoltura,, nel corso dell'incontro che si è svolto tra il ministro degli Esteri,, e il commissario europeo per il bilancio e le risorse umane,, sulle proposte relative al quadro finanziario dell'Unione per il periodo 2021-2027.Per Giansanti, la proposta di colpire le imprese agricole è ancora più pesante "nel momento in cui si chiede all'agricoltura di aumentare l'impegno per la tutela dell'ambiente, la protezione delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico."."Esprimo pieno apprezzamento per la posizione assunta dal nostro ministro degli Affari esteri a tutela delle imprese agricole italiane ed europee", ha aggiunti Giansanti ricordando la posizione ufficiale dell'Italia, ribadita dal ministro, che"Ringrazio il ministro Moavero per questa ulteriore dimostrazione di attenzione nei confronti del settore agricolo, che ho avuto modo di riscontrare durante gli incontri che mi ha concesso", ha aggiunto Giansanti.Le proposte della Commissione sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione saranno discusse in occasione della sessione di giugno del Consiglio europeo. La decisione è attesa entro la fine dell'anno in corso.