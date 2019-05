Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto (+1,70%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,70%, dopo la chiusura di ieri a quota 7.622,3.L'intanto guadagna lo 0,93%, dopo un inizio di seduta a quota 89.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,98%.Su di giri(+2,21%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,11%.Tra i titoli adel comparto bancario, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,38%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,98%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,66%.Tra i titoli adell'indice bancario, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,98%.Effervescente, con un progresso del 2,49%.