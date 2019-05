Renergetica, accordo con EOS per sviluppo pipeline autorizzazioni fotovoltaiche in Italia

Renergetica

(Teleborsa) -consolida il posizionamento sul mercato italiano. La società quotata sul mercato AIM Italia ehanno sottoscritto un“L’accordo sottoscritto in data odierna con EOS IM Group rappresenta una notevole accelerazione nel raggiungimento degli obiettivi di piano e riporta l’Italia tra i mercati di maggiore interesse per il nostro Gruppo", dichiara Davide Sommariva, Presidente di Renergetica. "Abbiamo realizzato in sei mesi quello che avremmo dovuto realizzare in due anni; la fiducia che gli shareholders ripongono in Renergetica trova fondamento nella nostra comprovata professionalità e nel. I ricavi apportati dall'accordo concluso con EOS IM Group, permettono di ottenere il. Siamo orgogliosi di tornare a sviluppare sul mercato in cui siamo nati e che ci ha fatto crescere, e con lo stesso entusiasmo affrontiamo e incrementiamo il nostro lavoro nelle sedi internazionali consolidando il mercato cileno ed intensificando il mercato statunitense e l'emergente mercato colombiano”.