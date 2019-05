Centinaio: "Sui PAC pronti alle barricate"

(Teleborsa) -. Sono questi i due temi centrali che il ministro politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,, seguirà da vicino in Europa.All'indomani del voto alle europee, che ha promosso la Lega come primo partito in Italia, il ministro commenta le prime dichiarazioni del leader leghista e vicepremier Matteo Salvini su un diverso rapporto con le istituzioni europee, ribadendo che ora è. L'Italia fino a questo momento ha subito passivamente. Con il voto si è imposto un popolo che vuole cambiare norme UE che non hanno ragione di esistere", ha dichiarato in un'intervista a Il Messaggero.Il ministro ha poi chiarito che sarà "Quello delle, con cui chiediamo che si rispetti l'indicazione in base alla quale i prodotti made in Italy vengano coltivati, pescati, allevati e prodotti nel nostro Paese. E l'altro è il tema della, ovvero i fondi che l'Europa assegna agli Stati membri per sviluppare l'agricoltura.".Sul fronte interno, Centinaio. "Chiediamo solo di poter governare in modo sereno e raggiungere i risultati che ci hanno chiesto gli elettori. I colleghi del M5S restano la terza forza del Paese, insieme rappresentiamo più della maggioranza degli italiani. Si può governare in modo importante senza che nessuno metta veti all'altro e cercando di centrare gli obiettivi del contratto di governo.Per il ministro il. "Il Paese ha una maggioranza parlamentare figlia delle elezioni del 4 marzo, sarebbe stupido dire ai nostri elettori cambiamo tutto. Abbiamo il loro mandato per andare avanti, su questioni concrete. Perciò metteremo sul tavolo infrastrutture, autonomia e il progetto sicurezza".