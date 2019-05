Istat, ad aprile torna a crescere l'export extra UE

(Teleborsa) - Adche registra un. Lo rivela l'Istat: secondo l'istituto di statistica, l'incremento è contenuto su base mensile ma deciso su base annua, mentre nell'ultimo trimestre mobile è in lieve flessione.Nello specifico, l'incremento congiunturale delle esportazioni ad aprile è limitato ai beni di consumo non durevoli (+3,0%) e all'energia (+1,9%), mentre tutti gli altri raggruppamenti principali di industrie sono in diminuzione.(febbraio-aprile 2019), si è registrato unama al netto della marcata flessione dell'energia (-17,4%) è pressoché stazionaria (+0,1%). I beni di consumo non durevoli (+1,9%) e i beni strumentali (+0,5%) sono in crescita.Il, anche per l'effetto del diverso numero di giorni lavorativi rispetto ad aprile 2018. L'incremento - sottolinea l'Istat - è rilevante per i beni di consumo non durevoli (+22,5%) e i beni intermedi (+8,1%)."La vendita di prodotti farmaceutici verso gli Stati Uniti contribuisce per oltre un punto percentuale alla crescita tendenziale dell'export nazionale, cui si aggiunge la positiva performance sui mercati esteri delle vendite di prodotti in pelle e di macchinari e apparecchi - specifica l'istituto - Le vendite verso i paesi asiatici, Giappone e paesi ASEAN in particolare, sono in accelerazione".Lato, il mese di, più intenso per l'energia (+5,5%), i beni di consumo durevoli (+4,4%) e i beni intermedi (+3,0%):.Nell', determinata in particolare dalla flessione di (-6,0%), beni strumentali (-2,2%) e beni intermedi (-1,4%).Su, dovuta soprattutto ai beni di consumo durevoli (+39,2%), beni intermedi (+9,9%) e beni strumentali (+8,1%).Leggera crescita anche per il: da inizio anno aumenta anche l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +19.575 milioni di gennaio-aprile 2018 a +19.724 milioni di gennaio-aprile 2019).