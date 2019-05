Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sostanzialmente stabile losulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,1%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,118. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (+0,32%) si attesta su 58,82 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +284 punti base, mostrando un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,69%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%, poco mosso, che mostra un -0,12%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,50%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 22.172 punti. Senza direzione il(-0,08%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,09 miliardi di euro, con un incremento del 52,88%, rispetto ai precedenti 2,02 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,27 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 239.528, rispetto ai precedenti 226.637.Su 217 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 121 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 77 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 19 azioni del listino milanese.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,56% sul precedente.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,16%),(-1,06%) e(-0,91%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,04%.Buona performance per, che cresce dell'1,33%.Composta, che cresce di un modesto +0,94%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,74%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.del FTSE MidCap,(+4,54%),(+3,70%),(+2,92%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,68%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,37%.Affonda, con un ribasso del 3,29%.Crolla, con una flessione del 3,16%.Tra lepiù importanti, in Francia sarà annunciatoalle 08:45 di domani (0,3% nelle stime degli esperti). Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.Alle 09:55 di domani verrà distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazioneche, secondo gli analisti, sarà di 4,9%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna (il precedente era 1,5%), previsto giovedì dopo le 09:00. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni e de servizi acquistati dai consumatori su un periodo predefinito.