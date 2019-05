Salini Impregilo, Metro Sydney: corse al via per la linea dal cuore italiano

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Prende forma il progetto, primo sistema di treni veloci totalmente automatizzati del continente Australia, che contribuisce in modo sostanziale alla mobilità sostenibile della città.. La linea rappresenta la prima fase della Sydney Metro, una rete di nuove linee metropolitane che sarà la più grande opera di trasporto pubblico nella storia dell'Australia e la più importante a Sydney dalla costruzione del Sydney Harbour Bridge, avvenuta quasi 100 anni fa.. Un progetto riconosciuto a livello mondiale la sua eccellenza innovativa e per l’attenzione alla sostenibilità posta nella sua realizzazione, che Salini Impregilo persegue in ogni opera. Il ponte cosiddetto skytrain bridge e il viadotto hanno vinto il premio “2018 Project of the Year” assegnato lo scorso ottobre dalla rivista specializzata Engineering News-Record (ENR). Oltre alle sue eccellenze tecniche, il riconoscimento tiene anche conto della qualità del progetto, dell’innovazione, degli elevati standard di sicurezza, della diversità culturale della forza lavoro, così come dei benefici che l’opera porterà per la collettività. Un riconoscimento al quale se ne è aggiunto anche un secondo: il “2018 Global Best Project” riservato al settore ferroviario.La Sydney Metro Northwest attraverserà la città per 36 chilometri, facendo arrivare per la prima volta il trasporto pubblico nella zona nord ovest della città, dove è presente il più alto numero di automobili del paese in rapporto al numero di abitanti. Inoltre, secondo le previsioni di Sydney Metro, nei prossimi anni almeno 200.000 persone andranno a vivere in questa zona, portando la popolazione locale a 600.000 abitanti, il doppio della capitale Canberra.