Seduta molto negativa per il settore assicurativo italiano (-1,83%), in forte calo Cattolica Assicurazioni

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

grande capitalizzazione

Unipol

Poste Italiane

UnipolSai

media capitalizzazione

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 17.021,8 con una perdita di 310,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 274, dopo una partenza a 276.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,29 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,25%.Tra i titoli adel comparto assicurativo, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,09%.