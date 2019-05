Turismo, CNA: quattro proposte per incrementare il valore del settore

(Teleborsa) - Il riconoscimento dell'imprenditore turistico esperienziale, la riclassificazione delle strutture ricettive, la creazione di un codice identificativo nazionale per il settore e una legge organica sulla professione di guida turistica. Sono queste leNonostante le importanti ricadute socio-economiche di questo segmento, "alla domanda di "turismo esperienziale", specializzazione turistica che sta guadagnando sempre nuovi spazi, non corrisponde finora la giusta attenzione del legislatore". Per questo motivo,Un riconoscimento che – fa sapere la Confederazione in una nota – permetterà all'industria del tempo libero di captare la crescente domanda di un'offerta turistica qualificata che mette in relazione, la promozione e la valorizzazione della cultura, così come la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico con la volontà di vivere esperienze personali legate al territorio e ai prodotti identitari, soprattutto artigianali".Per fare ordine nella confusione dei diversi criteri di classificazione, regionali ed europei che configgono tra loro e creano problemi agli imprenditoriLa proposta della Confederazione è quella "di"A fronte di oltre 33 mila imprese e 2,3 milioni di posti letto del settore alberghiero, il settore extra alberghiero (B&B, campeggi, case vacanza, ostelli, villaggi, agriturismi, rifugi di montagna, ecc.) ormai supera, infatti, le 146 mila imprese con circa 2,7 mln di posti letto" sottolinea CNA, stimando laCon l'obiettivo di permettere "un monitoraggio costante dei dati rilevanti del settore necessario agli imprenditori per cogliere con precisione flussi e tendenze e agli investitori per programmare gli investimenti",CNA ha chiesto, infine, di