Fondazione Vodafone e Airc insieme per la ricerca sul cancro

(Teleborsa) -, una nuova app che, attraverso la genomica computazionale.Il progetto di "citizen science" consentirà ai cittadini di sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori AIRC del'’istituto di oncologia molecolare IFOM.Scaricando l'app DreamLab – ideata e sviluppata da Fondazione Vodafone –a servizio del progetto di ricerca "Genoma in 3D", condotto con il sostegno di AIRC presso IFOM.Dopo aver scaricato gratuitamente DreamLab dall'app store per iOS o PlayStore per Android, l'utente potrà scegliere quanti dati di rete mobile o Wi-Fi donare alla ricerca. Per i clienti Vodafone Italia, l'utilizzo non comporta il consumo del traffico dati.Quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica, l'app scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta elaborati, contribuendo a caratterizzare in modo accurato la struttura tridimensionale del DNA all'interno del nucleo cellulare.. L'obiettivo in prospettiva è ottenere un quadro più completo di ciascun tumore, per meglio definire la prognosi e, di conseguenza, identificare terapie più personalizzate.. Nella prima fase del progetto si prevede di utilizzare in totale circa 117.000 ore di calcolo sui cellulari: se con un computer dotato di un processore a otto core, attivo 24 ore su 24, sarebbero necessari circa 600 giorni, con una rete di soli 1.000 smartphone, attivati per sole sei ore a notte, il tempo necessario si riduce di circa 30 volte.– spiegaresponsabile del laboratorio di genomica computazionale di IFOM – Attraverso i dati elaboratidella cromatina, per identificare in cellule normali i punti di contatto (geni bersaglio) e in seguito utilizzare questi risultati per interpretare quali mutazioni sono importanti per la prognosi in pazienti di tumore al seno. Il progetto potrà essere esteso in futuro anche ad altri tipi di tumore"."Dopo il successo del lancio in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito,della vita delle persone – afferma, Consigliere Delegato di Fondazione Vodafone Italia – Lo smartphone, oggetto quotidiano di comunicazione, diventa uno strumento fondamentale per venire incontro ai bisogni sociali e, con DreamLab, anche un aiuto prezioso per accelerare la ricerca sul cancro. DreamLab è un importante esempio della potenza trasformativa della connettività e della tecnologia:".