Google Maps, arriva la segnalazione degli autovelox

(Teleborsa) - Da oggi anche in Italia. La conferma arriva dal colosso di Moutain View che ha inserito il nostro Paese nell'elenco degli Stati interessati dall'aggiornamento insieme ad Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Israele, Giordania, Messico, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.Per l'attivazione è sufficiente- sia su Adroid che su iPhone - per ricevere la segnalazione della presenza dei rilevatori di velocità fissi.Google Maps è l'applicazione più usata al mondo per chi si muove, anche perché è la più precisa rispetto all'altra importante app gratuita,, più performante grazie allo scambio continuo di informazioni arrivate dagli utenti., Big G si conferma leader per le applicazioni di viaggio: l'integrazione dei due sistemi potrebbe rendere possibile la segnalazione anche degli autovelox mobili.