IEG, RiminiWellness al via: torna la fiera internazionale del fitness

(Teleborsa) - Tutto pronto alla Fiera di Rimini per, l'appuntamento più atteso dell'anno con fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento. La fiera internazionale organizzata da, che si terrà da, vede protagoniste le aziende di macchine e prodotti per l’attività fisica, palestre, trainers, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, SPA del relax, scienze riabilitative, ma anche il mondo del turismo e del design. Solo in Italia la filiera del fitness coinvolge ben 18 milioni di appassionati, per un giro d’affari di circa 10 miliardi l'anno.Al talk show inaugurale, domani alle ore 11 (hall centrale, ingresso sud) interverranno, tra gli altri,, campione del mondo indoor ed europeo di salto in alto e, campione europeo e bronzo mondiale di nuoto in vasca corta. I saluti istituzionali saranno affidati ad, sindaco di Rimini e, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna. A moderare sarà la giornalista sportiva di Mediaset Giorgia Rossi.Cresce l’internazionalità, quest’anno, grazie anche alla collaborazione con ICE Agenzia, sono attesi visitatori da 80 Paesi, tra cui: Spagna, Area del Golfo, Nord Europa, Bulgaria, Irlanda, Polonia, Tunisia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Turchia, Israele.Come sempre ricchissimo il panorama di ospiti, provenienti in particolare dal mondo dello sport e dello spettacolo, tra questi:e tanti altri.In programma circa 200 tra convegni, incontri e appuntamenti professionali, 1500 ore di lezioni e workout, oltre a un’intera Riviera in movimento per oltre 20 km di costa, con tanti eventi, competizioni e feste.