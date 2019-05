Il Comparto immobiliare italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-1,06%)

comparto immobiliare italiano

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'L'ha chiuso a 12.218,76, in discesa di 131,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 359,6, dopo aver avviato la seduta a 364,48.Tra le medie imprese quotate sul, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,62%.Tra i titoli adell'indice immobiliare, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 7,82%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,58% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,17% sui valori precedenti.