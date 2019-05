Wall Street chiude in rosso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

sanitario

Visa

United Health

Intel

Procter & Gamble

Exxon Mobil

Advanced Micro Devices

Activision Blizzard

Facebook

Paypal Holdings

Kraft Heinz

Mylan

Biomarin Pharmaceutical

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,93% sul; sulla stessa linea, che si ferma a 2.802,39 punti, ritracciando dello 0,84%. Leggermente negativo il(-0,31%), come l'S&P 100 (-0,8%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,79%),(-1,61%) e(-1,41%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,28%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,13%.In apnea, che arretra del 2,05%.Al top tra i, si posizionano(+9,80%),(+2,86%),(+1,79%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,12%.Affonda, con un ribasso del 4,37%.