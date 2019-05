CNH Industrial, Parigi sceglie il bus elettrico di HEULIEZ BUS

CNH Industrial

(Teleborsa) -, che sceglie l'autobus elettrico da 12 metri GX 337 di, marchio che fa parte del GruppoUna commessa del, la più grande di questo genere. Lesaranno effettuate nell'arco diL'ordine è stato effettuato dall'(Île-de-France Mobilités), insieme all'(Régie Autonome des Transports Parisiens), per portare avanti l'ambizioso piano Bus2025, che prevede la sostituzione dell'intera flotta di autobus diesel della città con veicoli elettrici.Allestiti cone sistema di, gli autobus elettrici GX 337 sono progettati per la massima efficienza e possono funzionare per, grazie alla ricarica notturna effettuata presso il deposito.Altre caratteristiche includono unaposizionata nella parte posteriore del veicolo per ottimizzare lo spazio di ricarica nel deposito, e ledell'energia, le quali, essendo posizionate, garantiscono la possibilità di ospitare comodamente fino a un centinaio di passeggeri, di cui 30 seduti.