L'indice delle società assicurative si muove in territorio positivo (+1,03%)

Cattolica

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 16.707,7 in guadagno dell'1,03%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 275, dopo aver avviato la seduta a 272.Tra ledi Piazza Affari dell'indice assicurativo, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,25%.Tra leitaliane, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,83%.