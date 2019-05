Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Apre leggermente in positivo laalmenodalle buone notizie provenienti dai valori macroeconomici statunitensi che vedrebbero unNonostante le soddisfazioni provenienti da dentro i confini a stelle e strisce però, che vivono all'ombra della paura di una ipotetica frenata della crescita economica mondiale.A causa l listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,21%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.793,96 punti. In moderato rialzo il(+0,47%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,67%),(+0,55%) e(+0,47%).del Dow Jones,(+1,71%),(+0,97%),(+0,88%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,78%.Al top tra i, si posizionano(+3,11%),(+2,79%),(+2,44%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.