Wall Street termina ancora in rosso

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,87% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,69%, chiudendo a 2.783,02 punti. In rosso il(-0,85%), come l'S&P 100 (-0,7%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,34%),(-1,11%) e(-0,95%).Al top tra i(+1,51%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Al top tra i, si posizionano(+2,04%),(+1,92%),(+1,82%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,10%.In caduta libera, che affonda del 4,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,49 punti percentuali.