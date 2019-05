Biesse, Allianz Global Investors lima la propria quota

Società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra

(Teleborsa) - Allianz Global Investors , dal 27 maggio 2019, ha ridimensionato la propria partecipazione nella, al 4,951%, detenuta a titolo di diretta proprietà.Il 5 dicembre 2018, Allianz Global Investors aveva in portafoglio una quota del 5,008% inTuttavia, Allianz Global Investors controlla una quota del 5,030% in, di cui il 4,951% con diritto di voto, mentre lo 0,079% si riferisce ad azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di rientro non prestabilita, che non prevedono data di scadenza.Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.