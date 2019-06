L’esito delle elezioni europee non ha sorpreso l’euro

(Teleborsa) -del fine settimana scorso, mantenendo un andamento stabile nei confronti delle principali divise internazionali. Il risultato dell’ultima tornata elettorale Ue, infatti, nel complesso è risultato in linea con le previsioni del mercato:Guardando nello specifico l’che ha avuto effetti catastrofici sia per i Conservatori che per i Laburisti. Entrambi i partiti hanno perso seggi a favore del partito per la Brexit di Nigel Farage e dei Liberal Democratici, che hanno basato la propria campagna elettorale sull'uscita o meno del Paese dall'Unione Europea.Questo diverso approccio da parte degli elettori, che hanno voluto prendere le distanze, da una parte dall'ambiguità della posizione laburista sulla Brexit e, dall'altra, dall'incapacità dei Conservatori di trovare un accordo,. Questo è quanto emerge dalla battaglia per la leadership in seno ai Conservatori, con candidati che spingono per una hard Brexit nonostante il rischio di affossare il proprio partito. Anche i Laburisti hanno deciso di appoggiare l’idea di un secondo referendum nel tentativo di conquistare consensi, a costo di perdere gli elettori che vogliono uscire dall'Europa.. Il cross GBP/USD scambia a 1,2630 mentre quello EUR/USD si porta a 1,1164.Secondo l’esperto,. In una fase in cui sarebbero necessari più coesione tra i partiti ai fini della formazione di una maggioranza e accordo sul nome di un leader che sia in grado di consolidare le istituzioni e avere un ruolo unificante, la scelta del Presidente della Commissione sarà probabilmente molto combattuta. Per il momento, i mercati stanno a guardare. Attendono la definizione delle alleanze in vista del summit tra i capi di stato del 20-21 giugno e, quindi, di vedere a chi saranno affidati i ruoli chiave in Europa.