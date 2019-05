Lavoro, Inail: tra gennaio e aprile infortuni +2,4%

(Teleborsa) - Lepresentate tra gennaio e aprile sono state(+2,4% rispetto allo stesso periodo del 2018), 303 delle quali con esito mortale (+5,9%). Lo rilevaIn lieve aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 21.224 (+164 casi).Le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso mese di aprile sono state dunque 210.720, in aumento di circa(+2,4%) rispetto allespiega l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione sugli Infortuni da Lavori.I dati rilevati aldi ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in, passati da 177.216 a 180.311 (+1,7%), sia di quelli inoccorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 6,3%, da 28.610 a 30.409Nel mese didell'anno in corso, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ènella gestione Industria e servizi (dai 153.737 casi del 2018 ai 155.588 del 2019), del 5,8% in Agricoltura (da 9.641 a 10.199) e del 5,9% nel Conto Stato (da 42.448 a 44.933).evidenzia un aumento delle denunce di infortunio in tutte le ripartizioni geografiche: Nord-Ovest (+2,0%), Nord-Est (+3,2%), Centro (+3,1%), Sud (+0,9%) e Isole (+1,1%).Tra le regioni che hanno fatto registrare gliercentuali maggiorimentre ie, con cali inferiori,