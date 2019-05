Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 25.169,88 punti, mentre, al contrario, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 2.788,86 punti. Poco sopra la parità il(+0,4%); pressoché invariato lo(+0,14%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,60%),(+0,52%) e(+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,18%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,64%),(+1,33%),(+1,13%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Tra i(+3,14%),(+2,88%),(+2,30%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,11%.In caduta libera, che affonda del 2,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.