FS Italiane: "La Freccia di giugno indossa il tricolore"

(Teleborsa) - In copertina la foto del, all'interno una sua riflessione sulle radici e i valori del nostro sistema democratico. A giugno, celebracon un numero speciale "dedicato alle eccellenze del nostro Paese e ai tanti motivi che rendono tutti noi orgogliosi di essere italiani".la salute, l’istruzione, la giustizia, la sicurezza" ha affermato Mattarella. "Se ciascun cittadino è la Repubblica – ha proseguito il Presidente nel suo intervento per La Freccia – questo ruolo, mentre gli attribuisce una dignità senza precedenti, assegna anche a ciascuno una responsabilità diretta e personale", perché "se la Repubblica è di tutti, e la cassetta degli attrezzi per gestirla e governarla è rappresentata dalla Costituzione è necessario averne cura" e "adoperarsi per l'interesse generale, per il bene comune".. Riconoscendo che "libertà e unità hanno accompagnato" i 73 anni della nostra Repubblica, il Presidente, sulla rivista, invita a difendere e consolidare questi beni comuni, perché l'unità "non può essere astratta, lontana, retorica, invocata con l'uso pretestuoso della categoria del nemico e deve, invece, irrobustirsi, saper superare le fragilità esistenti, rafforzando la coesione sociale".In conclusione, Mattarella, non ha mancato di sottolineare"La mobilità – ha aggiunto – come altri servizi, costituisce un importante elemento di libertà, di pari dignità sociale, di strumento che sottrae alla emarginazione territori e popolazioni"., e così, a fare compagnia ai lettori, in viaggio sulle Frecce Trenitalia e non solo, saranno donne, uomini, istituzioni e iniziative di cui andare fieri" hanno fatto sapere da FS Italiane presentando il nuovo numero della rivista.Nello speciale ampio spazio è dato ai protagonisti della vita pubblica comein procinto di comandare la prossima missione spaziale internazionale dell'Agenzia Spaziale Europea;; e, infine, due artisti contemporanei comeIl racconto del Paese fatto dalla Freccia continua con la; lee il