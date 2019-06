Assicurazioni, le compagnie di tutto il mondo investono per timori legati a rallentamento economia globale

(Teleborsa) - Ledi tutto il mondoalla luce dei crescenti timori legati al rallentamento dell'economia globale. E' quanto emerge dasulle compagnie di assicurative a livello mondiale diintitolataIle il ritorno dellafanno da sfondo all'indagine che rivela unritiene infatti che stiamo attraversando una fase avanzata del ciclo, rispetto al 34% dello scorso anno. Inoltre l'del campione ritiene chenel 2020 o 2021, mentredei partecipanti prevede che la9."Le compagnie assicurative si aspettano che gli Stati Uniti entrino in una fase di recessione, ma non quest'anno - ha dichiarato, Global head dell`Insurance asset management di GSAM - di conseguenza continuano a investire, ma assumono i. In particolare, le compagnie assicurative mantengono la recente tendenza ad allocare capitali verso, come private equity, debito legato a infrastrutture e prestiti alle imprese a media capitalizzazione (c.d.). A livello globale, le compagnie assicurative continuano ad, prediligendo invecestatunitense ed europeo, oltre alle già citate allocazioni in attività immobiliari e private equity".Ai fini dell'indagine GSAM hatra chief investment pfficer (cio), chief financial officer (Cfo) e figure senior di compagnie assicurative globali, chei in termini di patrimonio, ovvero circa la metà degli attivi del settore a livello globale.Questi i principali risultati emersi: ilè dominato dalnegli Stati Uniti, in Europa e in Cina; isignificativamente (7% rispetto al 30% dello scorso anno), in quanto le compagnie assicurative sono ora più preoccupate per il possibile deterioramento della qualità dei crediti in portafoglio (38%, in aumento rispetto al 23% dello scorso anno); gli investitori del settore hanno unai, mentre più della meta degli intervistati (62%) prevede che ilstatunitensi a 10 anni rimarràfino alla fine dell'anno, segnando un netto cambiamento rispetto ai risultati precedenti che avevano rilevato un pregiudizio (bias) crescente rispetto a un possibile incremento dei tassi di interesse.Allo stesso tempo le compagnie assicurative stanno cercando di(duration) dei propri portafogli; il 62% degli intervistati(ambientali, sociali e di governance) tra gli elementi considerati nei processi di investimento, con percentuali significativamente più elevate in Europa (83%) e nell'area Asia-Pacifico (81%) rispetto alle Americhe (43%); più della meta delle compagnie. In particolare gli Etf obbligazionari sono utilizzati più spesso pero per ottenere efficienza operativa.Quasi la meta degli intervistatiapplicata all'industria assicurativa, cosiddetti, con una percentuale più alta della media nell'area Asia-Pacifico (68%). Il miglioramento dell'efficienza operativa e il fattore che spinge maggiormente verso questo tipo di investimenti.