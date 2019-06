Health Italia, crescita a doppia cifra dei ricavi

Health Italia

(Teleborsa) -ha chiuso il bilancio 2018 conche ammontano a 28,52 milioni di euro rispetto a 21,56 milioni di Euro al 31 dicembre2017 con unIl Ebitda ) è pari a 5,06 milioni di euro, in diminuzione di circa 0,99 milioni di euro rispetto all'anno precedente quando era pari a 6,06 milioni di euro.Il(Ebit) si è attestato a 4,08 milioni di euro (1,70 milioni di Euro nel 2017), con un incremento del 139,35% mentre ilè di 2,29 milioni.Ildi Gruppo del 2018 è pari a 1,17 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 2017 quando era pari a (0,9) milioni.Per l’esercizio 2018 la società si è avvalsa, a seguito del passaggio ai Principi contabili internazionali IAS/IFRS, del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.Ladel 2018 ammonta a (8,63) milioni di Euro rispetto a (2,35) milioni di Euro al 31 dicembre 2017, con un incremento dovuto principalmente ai costi sostenuti per lo startup e lo sviluppo delle società controllate.