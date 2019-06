In arrivo corso di laurea in P.A., Bongiorno: vogliamo giovani formati

(Teleborsa) - In arrivo uncon l'obiettivo di. Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione,, sottolineando che si tratta diI ragazzi "a diciott'anni, dopo il diploma, potranno partecipare a une se si vince non solo si vienema si ha la certezza, poi, di entrare nella pubblica amministrazione: cosi assumiamo solo giovani già formati".Tra leche verranno studiate,progettazione sui fondi strutturali. "Entro giugno daremo la tempistica - ha assicurato il ministro - e i: correzione automatizzata delle prove d'esame e pensionati reclutati per fare gli esaminatori". Non si tratta di avere l'impiegato del catasto laureato, ha spiegato Bongiorno, "ma giovani preparati che entrano nella P.A. a 24 anni, anziché a 30 o a 35 come oggi".In generale sulle assunzioni nella pubblica amministrazione, il ministro ha affermato: "Erano dieci anni che nella P.A. si pensava solo a tagliare e a risparmiare, ioora per ogni dipendente che va in pensione uno viene assunto e in più è previsto un1"."È un investimento necessario - ha aggiunto Bongiorno - da avvocato so bene che molti imprenditori stranieri non investono in Italia per via della: una delle cause principali è la carenza di personale e di magistrati. Possiamo rivoluzionare lenorme del processo, ma se poi manca chi deve ordinare i fascicoli o il personale va via alle due, le udienze vengono fissate dianno in anno. Vale lo stesso per la, lae la"."Le. Ho previsto anche l'assunzione di, tecnici,ingegneri e competenti nell, risorse che l'Italia perde ogni anno perché non abbiamo, per l'appunto, personale specializzato nell'utilizzarli", ha concluso il ministro.