Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia (-1,31%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE MIB

Fiat Chrysler

Pirelli

Ferrari

mid-cap

Brembo

small-cap

Immsi

Pininfarina

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 193.606,9, in diminuzione di 2.553,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 434, dopo aver avviato la seduta a 438.Tra i titoli del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.Tra leitaliane, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,55% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.