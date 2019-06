Consob, accordo con Polizia per la prevenzione e contrasto crimini informatici

(Teleborsa) - È statoper la prevenzione e il cche hanno per oggetto i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per il Paese.La convenzione - firmata dal Presidente della Consob,, e dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,- rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per ildella criminalità informatica attraverso lache forniscono prestazioni essenziali. La Polizia Postale e delle Comunicazioni è, infatti, quotidianamente impegnata a garantire l’integrità e la funzionalità della rete informatica delle strutture di livello strategico per il Paese attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche.La, nella sua attività di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ricopre une rappresenta. Pertanto, la protezione dei suoi sistemi informatici è da considerarsi necessaria per assicurare il pieno svolgimento delle sue funzioni.L’accordo, basato sullae sulla, hae rappresenta una tappa significativa nel contrasto al cybercrime.Alla firma della convenzione erano anche presenti, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato,, e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni,; per la Consob il Commissario, il Segretario Generale,, il Responsabile Divisione Infrastrutture Informative,, e il Responsabile Ufficio Sicurezza Informatica,