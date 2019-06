Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari viaggia molto alto (+2,71%), guizzo positivo per Anima Holding

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

indice EURO STOXX Financial Services

Exor

Azimut

Banca Generali

media capitalizzazione

Anima Holding

Banca Ifis

Banca Farmafactoring

Banca Sistema

Equita Group

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 2,71%, dopo la chiusura di ieri a quota 80.929,1.L'intanto guadagna lo 0,79%, dopo un inizio di seduta a quota 441.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,38%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,53%.Buona performance per, che cresce dell'1,98%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,30%.Decolla, con un importante progresso del 3,36%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,27%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,57%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,14%.